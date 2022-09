Dars in železnice so se prepovedi glifosata prilagodili, kmetje nepripravljeni

V nadaljevanju preberite:

Najpogosteje uporabljeni herbicid tako v EU kot v svetu ima dovoljenje za uporabo v EU le še do konca tega leta. Vprašanje za več milijonov dolarjev je, ali mu bo evropska komisija dovoljenje podaljšala. Slovenija je kot ena prvih držav v Uniji uporabo glifosata in vseh drugih herbicidov na javnih površinah prepovedala oktobra 2019, aprila lani tudi ob cestah in železnicah, konec tega leta pa se bo izteklo še prehodno obdobje, v katerem je dovoljena njegova uporaba v kmetijstvu. Preberite, kako se s pleveli spoprijemajo v Slovenskih železnicah in Darsu, ter kakšne posledice ob prepovedi glifosata pričakujejo kmetje.