Divji opraševalci potrebujejo več pisanih travnikov

Divji opraševalci, kot so čmrlji in čebele samotarke, opravijo več kot polovico opraševanja v kmetijstvu, a njihova raznovrstnost in število zaradi podnebnih sprememb, izgube življenjskega prostora, intenzivnega kmetijstva in uporabe pesticidov upadata. Najbolj jim lahko pomagamo s tem, da jim zagotovimo hrano.

Najpomembnejši vir hrane so pisani, cvetoči travniki. Pomembne pa so tudi javne zelene površine in vrtovi. Številni travniki so zdaj bolj gnojeni, zgodaj in pogosto košeni, zato ne zacvetijo. Po drugi strani pa se številni travniki zaradi opuščanja kmetijstva zaraščajo. Na vrtovih pa pogosto vidimo skrbno negovano angleško trato. Oboje je z vidika opraševalcev zelena puščava. V društvu Čmrljica, ki ozavešča o pomenu, pestrosti, ogroženosti in varstvu divjih opraševalcev, so zato maja začeli ozaveščevalno kampanjo, s katero želijo ljudi spodbuditi, da bi vrtove urejali do narave bolj prijazno.

