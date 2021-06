Dolga pot brez vrnitve

V nadaljevanju preberite:

Kljub izboljšavam na področju dobrobiti rejnih živali se je svetovna trgovina s prevozom živih živali v zadnjih petdesetih letih za štirikrat povečala in znaša več kot 16,4 milijarde evrov na leto. Večina te trgovine poteka med državami članicami EU, kljub temu pa iz EU v tretje države (podatki za leto 2019) izvozijo 1,5 milijarde prašičev, krav in konjev. Na dolgih transportnih poteh so živali pogosto izpostavljene stresu zaradi visokih temperatur, pomanjkanja prostora, hrane in vode, občasno se zgodijo tudi tragedije.



Letos odmevata dve, obe sta se zgodili na morju. Ladjama Elbeik in Karim Allah z več tisoč mladimi biki, ki sta sredi lanskega decembra izpluli iz Španije proti Libiji in Turčiji, zaradi domnevnega izbruha bolezni modrikastega jezika niso dovolili pristati v nobenem pristanišču. Skoraj tri mesece sta krožili po Sredozemlju, primanjkovati jima je začelo krme, vode in goriva, živali pa so po besedah skupin za zaščito pravic živali prestajale »peklenske razmere«. Več ducat jih je poginilo, pometali so jih kar čez krov.



»Splav meduze« je ustavila evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides, ki je ukazala, da je treba ladjama dovoliti pristanek in ju preskrbeti z nujnimi potrebščinami. Vrnili sta se v špansko pristanišče Cartagena, kjer so pristojni presodili, da preživele živali niso več sposobne za prevoz, in odredili evtanazijo. Španska vlada je maja zavrnila povabilo preiskovalne komisije evropskega parlamenta za zaščito živali med prevozom (Anit), naj pojasni, kako se je lahko zgodil škandal z ladjama.



»Ne razumem, zakaj so Španci tako dolgo čakali. Po zakonodaji se mora v takšnih primerih ladja z živalmi vrniti v luko, iz katere je izplula. Ni treba čakati, da ti to pove Bruselj. Vseskozi se je vedelo, da bo živali treba usmrtiti,« je za Delo povedal Simeon Žilevski, inšpektor na mejni veterinarski postaji Luke Koper. Koprsko pristanišče je eno od trinajstih, iz katerih EU izvaža žive živali v tretje države. Lani je iz tega pristanišča izplulo 41 ladij, ki so prevažale 62.000 živali (47.000 govedi, 15.000 ovac), večinoma namenjenih za zakol v Libanon, Libijo, Egipt in na Ciper. Terminal za živino v pristanišču smo obiskali spomladi, ko so na ladjo Norland vkrcavali mlade bike in krave črno-bele pasme, namenjene v Libijo za zakol. V lepem vremenu plovba do tja traja štiri dni.