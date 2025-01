Inšpektorji čebelarstvu Vajda prepovedali prodajo medu

Znane so nove podrobnosti o izrednem nadzoru pri čebelarstvu Vajda iz Bele krajine, ki ga je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) uvedla avgusta lani z namenom preverjanja postopkov zdravljenja čebel.

UVHVVR je v okviru poizvedbe, ki jo je izvedla po celotni Sloveniji, ugotovila, da izvajalec dejavnosti še vedno trži med, za katerega ni dokazal sledljivosti njegovega izvora. Na podlagi novih dejstev so danes uradni veterinarji izvedli nov izredni nadzor skupaj s policijo, kjer so zaradi ugotovljenih neskladnosti zavezancu z ustno odločbo na zapisnik odredili prepoved premika čebeljih družin s čebelarstva in prepoved trženja medu.

Odredili so mu tudi, da mora iz prodaje umakniti med, ki ga je dal na trg po 1. januarju letos.

Podano je bilo tudi naznanilo suma kaznivega dejanja grožnje uradni osebi, je zapisala uprava v sporočilu za javnost.

V hišni preiskavi zasegli nedovoljena zdravila za čebele

Inšpekcija UVHVVR je sicer v postopku nadzora nad omenjenim čebelarstvom oktobra lani zadržala vso znano zalogo medu, bilo ga je za tri tone.

Rezultati analiz zadržanega medu so pokazali, da med ni predstavljal tveganja za potrošnika. V nobenem izmed odvzetih vzorcev medu ni bila zaznana prisotnost snovi nad mejo določljivosti.

Izvajalcu dejavnosti so bili v okviru hišne preiskave januarja zaseženi tudi nedovoljeni preparati za zdravljenje čebel. Decembra 2024 mu je certifikacijski organ odvzel certifikat za ekološko pridelavo.