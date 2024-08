Etična gosja pašteta odskočna deska za bolj običajne izdelke

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko naj bi pomembnim gostom olimpijskih iger v Parizu stregli gosjo pašteto, čemur so se uprli nevladniki, ki so zahtevali njen umik z menija in prepoved krutega prisilnega krmljenja gosi oziroma rac v EU, je francosko podjetje Gourmey na evropsko komisijo oddalo vlogo za odobritev »etične« gosje paštete. Za njeno proizvodnjo živali ni treba ubiti, poleg tega je bolj prijazna do okolja in podnebja. Izvršni direktor Gourmeya Nicolas Morin Forest je za Delo pojasnil, zakaj so se odločili za ta izdelek in ne kakšnega bolj običajnega, kakšen okoljski odtis ima, in kakšno priložnost nova industrija predstavlja za mlade kmete.