Slovenski zrezki iz vzgojenih živalskih celic čez pet do osem let

Laboratorijsko meso je po sedanjih izračunih bolj prijazno do okolja kot meso, pridobljeno z rejo živali, ker je za njegovo proizvodnjo potrebne manj površine, vode, manjši so izpusti toplogrednih plinov in onesnaževanje, je poudarila izvršna direktorica slovenskega podjetja Tech4Meat Katja Križman. Podjetje, ki ga je ustanovil Ivo Boscarol, bo laboratorijski prototip predstavilo v dveh do treh letih, končni izdelek za množično proizvodnjo pa v petih do osmih letih. Primarna trga bosta Azija in ZDA, ker je tam mogoče hitreje dobiti odobritev.