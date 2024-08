Rešitev za nahranitev rastočega prebivalstva ali le nov dober posel

V nadaljevanju preberite:

V svetu je konec lanskega leta 174 podjetij razvijalo laboratorijsko vzgojeno meso, morsko hrano in sestavine za njuno proizvodnjo, pri čemer živali ni treba ubiti. V hitro rastoči industriji, ki je na trg že poslala prve izdelke, obljubljajo, da bodo izpolnili rastoče globalno povpraševanje po mesu brez uničenja planeta.

Lansko leto je bilo v zgodovini prehranskega sistema prelomno, saj so ZDA, druga največja proizvajalka in največja porabnica mesa na prebivalca (poleg Avstralije), odobrile prvo meso, vzgojeno v laboratoriju. Naslednja prelomnica je nastopila že letos, ko je francosko podjetje Gourmey pred kratkim vložilo prvi zahtevek za odobritev laboratorijskega mesa v EU (v laboratoriju vzgojene gosje paštete), ki je ena največjih izvoznic in porabnic mesa.

Robert E. Jones, predsednik interesnega združenja Cellular Agriculture Europe s sedežem v Bruslju, je prvo vlogo za odobritev laboratorijskega mesa v EU označil za »pozitiven korak za celotno industrijo«. V združenju z 21 člani, med katerimi je tudi Gourmey, se je po besedah Jonesa še osem drugih podjetij samoopredelilo, da bodo v prihodnjih dveh letih oddali vloge za odobritev svojih izdelkov v EU. Zavedajo se, da bo postopek odobritve prve vloge dolg. »EU ima najvarnejšo hrano na svetu in tako je zaradi stroge ocene tveganj in analize njihovega upravljanja pred odobritvijo prometa z novim živilom. To pomeni tudi, da odobritev EU vzbuja zaupanje potrošnikov in spoštovanje regulatorjev v drugih delih sveta,« je dejal Jones.

Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) mora oceno tveganja za novo živilo, za katero proizvajalec poda vlogo za promet, zaključiti v devetih mesecih. Potem mora evropska komisija državam članicam predstaviti predlog odobritve ali zavrnitve dovoljenja za promet z živilom. Celoten postopek mora biti končan najpozneje v 16 mesecih, vendar zadeve nikoli ne gredo tako hitro, je pojasnil Jones. Bolj realistično je pričakovati, da bo prvo laboratorijsko meso v EU odobreno v dveh letih ali dveh letih in pol.