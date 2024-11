Gutteres: Finančni dogovor na Cop29 je treba v celoti spoštovati

Po besedah generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa je treba finančni dogovor, dosežen v zgodnjih jutranjih urah na podnebni konferenci v Bakuju (Cop29), spoštovati v celoti. »Pozivam vlade, naj to nujno storijo,« je dejal. Poudaril je tudi, da je konec dobe fosilnih goriv neizogiben.

»Upal sem na bolj ambiciozen rezultat tako glede financ kot blažitve podnebnih sprememb, da bi se spopadli z obsegom velikega izziva, s katerim se soočamo. Doseženi dogovor zagotavlja osnovo, na kateri lahko gradimo,« je ocenil generalni direktor ZN.

FOTO: Murad Sezer/Reuters

Opozoril je tudi, da je treba denar državam v razvoju nujno poslati, ker so mnoge od njih močno zadolžene, saj so jih prizadele katastrofe in ostale v revolucija obnovljivih virov energije, denar potrebujejo zdaj.

Guterres je znova opozoril na stopnjevanje podnebne krize, pri čemer je navedel rekordne temperature in podnebne katastrofe v letošnjem letu z naraščajočimi izpusti.

Konec dobe fosilnih goriv je neizogiben

Poudaril je, da je konec dobe fosilnih goriv neizogiben, pri tem pa izpostavil pomembnost novih nacionalnih načrtov, ki jih morajo države pripraviti do februarja, pospešiti prehod in zagotoviti, da bo pravičen.

Vodja programa ZN za podnebje Simon Stiell pa je ocenil, da »ni časa za zmagovalne kroge«, potem ko so se države na Cop29 v Azerbajdžanu dogovorile o novem finančnem dogovoru, ki je bil dosežen v ostrih pogajanjih.

»Nobena država ni dobila vsega, kar je želela. Baku zapuščamo z goro dela, ki ga še moramo opraviti. Zato ni čas za zmagovalne kroge,« je še dejal.