Novi predlog: bogate države bi za revnejše dale 250 milijard dolarjev letno

Po večurni zamudi je predsedstvo podnebne konference v Bakuju objavilo nove osnutke zaključnih dokumentov. Ti v nasprotju s prvimi osnutki vsebujejo številko, koliko denarja naj bi bogate države namenile za podnebne ukrepe najrevnejših in za podnebne spremembe najranljivejših držav. Do leta 2035 naj bi zagotovile 250 milijard ameriških dolarjev, v obdobju do leta 2025 pa sto milijard.

V četrtek objavljeni prvi osnutek glede novega finančnega cilja za podnebne ukrepe ni vseboval nobene konkretne številke. Afriške, male otoške in druge revnejše države so to označile za nesprejemljivo. Prav tako niso bile zadovoljne bogate države – EU, ZDA in Kitajska.

Potrebe najrevnejših in najranljivejših držav za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, prilagajanje na posledice podnebnih sprememb in popravilo škode najhujših posledic podnebnih sprememb (tistih, ki jih ni mogoče preprečiti), so bile ocenjene na 1300 milijard dolarjev na leto do 2035. Zaradi bistveno manjšega predlaganega zneska se na prizorišču Cop29 med državami v razvoju že širi razočaranje nad novim osnutkom.

Hkrati se stopnjuje pritisk na predsedstvo Cop29 in pogajalce. Večina slednjih, vključno z ministri, jutri odhaja domov.