Inšpekcija na Kostakovem odlagališču odkopala komunalne odpadke

Inšpektorat za okolje in energijo je na območju Kostakovega odlagališča pri Krškem našel zakopane odpadke. Kot so danes sporočili z inšpektorata, se nahajajo v plasteh, glede na datum uporabe na embalaži pa so nekateri »relativno sveži«. Odkop nadaljujejo, ukrepe pa bodo sprejeli po pridobitvi vseh informacij.

Pri prvem odkopavanju na zemljišču so se po navedbah inšpektorata pokazali kosi folije, embalaže in tekstila ter bolnišnični odpadki in mešani komunalni odpadki. V nadaljevanju so se na globini med 3,6 in 5,5 metra pokazali embalaža, tekstil, mešani komunalni odpadki in tekstilni lepilni trakovi.

»Odpadki niso balirani in se nahajajo v plasteh. Nekateri dajejo videz starih odpadkov, nekaj odpadkov je črnih, kot bi bili ožgani, spet drugi odpadki vmes pa so relativno sveži, kar je bilo mogoče razbrati iz datuma uporabe na embalaži,« so pojasnili.

Odkop nadaljujejo na površini velikosti približno 1500 kvadratnih metrov. Kot so zapisali, izkopavanja nadaljujejo v okviru postopka, katerega namen je ugotoviti obseg in količino zakopanih odpadkov. »Na podlagi popolnega ugotovljenega dejanskega stanja na lokaciji bodo sprejeti tudi ustrezni ukrepi, s katerimi se bo zagotovilo, da bo zavezanec odstranil odpadke in zagotovil predpisano ravnanje z njimi. Inšpektorat bo ves čas postopka prisoten na lokaciji ter spremljal odkopavanje in odstranjevanje odpadkov,« so dodali.

Kostak je v Krško odpeljal tudi odpadke nekdanjih Ekosistemov iz Zaloga. FOTO: Jure Eržen/Delo

Za odkop so se na inšpektoratu odločili, potem ko pregled z georadarjem decembra lani ni dal nedvoumnega odgovora, ali so na zemljišču zakopani odpadki. Kot so pojasnili, so odkope opravili na točkah, kjer so z georadarjem zaznali najgosteje posejane anomalije. Dela so pod nadzorom inšpektorjev opravili 27. januarja in 7. februarja.

Na inšpektoratu za okolje in energijo so pregled Kostakove deponije komunalnih odpadkov v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem z georadarjem naročili po tistem, ko so v javnost prišle informacije, da naj bi Kostak tam nekaj časa nezakonito zakopaval komunalne odpadke.

Odkopavali gramoz, odložili odpadke

Portal Necenzurirano je namreč konec preteklega leta objavil več fotografij in satelitskih posnetkov, ki naj bi dokazovali, da je Kostak na deponiji leta 2023 nezakonito izkopaval gramoz, nekaj mesecev pozneje pa naj bi se v eni od lukenj, nastalih po izkopu, znašle večje količine odpadkov. Te naj bi nato samo prekrili z zemljo.

Zbirni center za odpadke Kostak v Spodnjem Starem Gradu. Ločevanje odpadkov je osnova za predelavo. FOTO: Mavric Pivk

V družbi nezakonito zakopavanje odpadkov zanikajo. Dopuščajo sicer možnost, da so kje na odlagališču zakopani komunalni odpadki, a zanikajo, da bi jih zakopali oni. Na območju je bila namreč po njihovih navedbah desetletja neurejena in nenadzorovana deponija, na katero so odpadke odlagala tako podjetja kot posamezniki.

V zadevo se je vključila tudi Mestna občina Krško, ki je največja, 43-odstotna lastnica Kostaka. Zahtevala je sklic izredne skupščine, ki je sklicana za 20. februar. Kot edina točka je predvidena seznanitev glede očitanih nepravilnosti pri ravnanju z odpadki v Spodnjem Starem Gradu.