Kostakovi odpadki ne bodo končali v Rakovniku

Odkar je država pred sedemnajstimi leti zaprla odlagališče usnjarskih odpadkov, ki jih je več desetletji v dolino Rakovnik v občini Šmartno pri Litiji odlagala propadla družba Industrije usnja Vrhnika, je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo začelo ekološko sanacijo degradiranega območja. Na javnem razpisu je bilo izbrano krško podjetje Kostak. Zaradi dogodkov, povezanih z domnevnim nezakonitim zakopavanjem odpadkov podjetja Kostak v Spodnjem Starem Gradu, so nekateri Šmarčani izrazili bojazen, da bi smeti lahko končale prav v Rakovniku. Ministrstvo zatrjuje, da se to ne more zgoditi.