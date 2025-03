Izjemno pomembni zadrževalniki vode izginjajo

V nadaljevanju preberite:

Vse letošnje leto je posvečeno ledenikom, ki so eden ključnih kazalnikov, kaj se dogaja z našim podnebjem. Odvisni so od snežne odeje, ki jih varuje in je hkrati izjemno pomemben zadržavalnik vode. Brez snega je več poplav, po drugi strani pa imamo hujše poletne suše. Triglavski ledenik bo izginil, če se ponovijo razmere v letih 2022 in 2023, pravijo strokovnjaki.

V spreminjajočem se vremenu je za ves svet ključno zgodnje alarmiranje, so ugotovili tudi Združeni narodi in določili leto 2027 za rok, do katerega je treba to doseči. »Še desetletje nazaj smo se spraševali, kaj bo z meteorološkimi službami, saj so se napovedi vremena pojavile na vseh platformah. A zaradi podnebne spremenljivosti se je izkazalo, da kmetijstvo, energetika in drugi, potrebujejo natančnejše napovedi,« je povedal direktor Agencije za okolje (Arso) Jože Knez. Arso je v sodelovanju z Slovenskim meteorološkim društvom v dogodek že tradicionalno združil Svetovni dan voda (22. marec) in Svetovni dan meteorologije (23. marec).