Izogibajmo se krajem, kjer so brlogi, pse na povodce

Smo v obdobju, ko medvedi zapuščajo svoje brloge, zato velja večja previdnost med obiskom gozdov, ki jih naseljuje največja slovenska zver. Če upoštevamo nekaj osnovnih pravil, bomo možnost konflikta z njo zelo zmanjšali, sporočajo na ministrstvu za naravne vire in prostor. Pomembno je, da se izogibamo krajem, kjer bi utegnili biti brlogi, in psov ne spuščamo s povodca.

Med velike zveri poleg rjavega medveda v Sloveniji spadata še volk in ris. Vse tri vrste so zavarovane z nacionalnimi, evropski in mednarodnimi predpisi. Za njihovo dolgoročno ohranitev je ključno sobivanje z ljudmi, poudarjajo na ministrstvu.

V naravi velike zveri vidimo le redko, saj se praviloma umaknejo človeku. Neprijetno se lahko končajo le srečanja z rjavim medvedom, zlasti kadar gre za srečanje z medvedko in mladiči, če sprehajalec medveda preseneti in medved nima časa za umik, ali pa če medveda razdraži sprehajalčev pes.

Da bi zmanjšali možnost napada in poškodb, ministrstvo svetuje upoštevanje naslednjih preprostih pravil obnašanja v gozdu: