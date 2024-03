Izpusti ogljikovega dioksida lani na novi rekordni ravni

Izpusti ogljikovega dioksida iz proizvodnje energije so se lani na globalni ravni glede na leto prej povišali za 1,1 odstotka na 37,4 milijarde ton in znova dosegli rekordno raven, je sporočila Mednarodna agencija za energijo (IEA). Rezultat je med drugim posledica izjemno sušnega poletja in posledično večje rabe fosilnih goriv.

Po pojasnilih IEA so hidroelektrarne v ZDA, na Kitajskem in v drugih državah zaradi sušnih razmer proizvedle manj električne energije, posledično pa so se morale države zateči k uporabi fosilnih goriv, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gospodarsko najbolj razvite države pa so lani obenem doživele tudi rekorden upad emisij ogljikovega dioksida, k čemur je prispevala predvsem večja uporaba obnovljivih virov energije, prehod na uporabo plina, povečanje energetske učinkovitosti in nižja industrijska proizvodnja.

Po podatkih IEA je bilo lansko leto prvo, v katerem je vsaj polovica proizvedene električne energije v visoko industrializiranih državah izvirala iz obnovljivih virov energije in jedrske energije.

Več truda za povečanje naložb v zeleno energijo

V luči tega pa bo, kot je ob objavi podatkov opozoril direktor IEA Fatih Birol, potrebnega veliko več truda za povečanje naložb v zeleno energijo v nerazvitih državah in v državah v razvoju.

Analiza IEA je namreč pokazala, da je uporaba zelene energije še naprej skoncentrirana v gospodarsko najbolj razvitih državah in na Kitajskem. Omenjene države so lani prispevale 90 odstotkov vseh novih sončnih in vetrnih elektrarn na svetovni ravni, v njih pa je bilo prodanih tudi 95 odstotkov vseh električnih vozil.