Količina načrpane in porabljene nafte bo spet rekordna

Zaostrovanje oboroženih konfliktov na Bližnjem vzhodu, predvsem pa napadi jemenski Hutujcev na ladje v Rdečem morju, povečujejo tudi negotovost na trgu z nafto. Črno zlato, ki kljub različnim zavezam in naporom za zeleni prehod še vedno predstavlja najpomembnejši vir energije za svet, se je prejšnji teden podražilo, v petek se je cena zahodnoteksaške nafte WTI približala 80 dolarjem za sod.

Skozi Rdeče morje (oziroma Sueški prekop) je v letu 2023 potovalo približno deset odstotkov vse nafte, ki se od proizvajalcev do porabnikov prevaža po morju, ter približno osem odstotkov utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). Ta trgovska pot je zdaj ogrožena tako zaradi napadov jemenskih upornikov na ladje, ki jih povezujejo z Izraelom in zahodnimi državami, kot zaradi povračilnih ukrepov, ki jih z napadi na položaje Hutujcev izvajajo ZDA in njene evropske zaveznice. Čeprav so bile cilj raketnih napadov predvsem kontejnerske ladje, se zdaj vse več ladjarjev odloča, da zaradi varnosti tudi tankerje preusmerjajo na pot okrog Afrike, kar prihod v ciljna pristanišča v Evropi podaljša za 10 do 15 dni