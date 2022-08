Iztoki čistilnih naprav (še) niso vir za namakanje

V nadaljevanju preberite:

Vsa Evropa se spopada z ekstremnimi sušami, letos tudi Slovenija, kar prinaša tudi kup predlogov, kako suše v prihodnje ublažiti. Med predlogi so tudi uporaba prečiščene vode čistilnih naprav in sistemi za zajemanje deževnice ter tudi renaturiranje rek, vendar vsi predlogi običajno končajo v predalih ob prvem obilnejšem deževju. Tudi na Obali splakujemo stranišča s pitno vodo.

»V iskanju novih, dodatnih in zadostnih virov vode, ki bi zagotovili kakovostno vodo za namakanje, so v zadnjem času prepoznani tudi iztoki iz čistilnih naprav. Evropska unija je tako že maja leta 2020 izdala uredbo o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode,« pravita dr. Marjeta Stražar, direktorica CČN Domžale-Kamnik, in dr. Marjetka Levstek, predsednica Slovenskega društva za zaščito voda (SDZV). Pojasnjujeta, da čistilne naprave s to uredbo postajajo tovarne vode za njeno ponovno uporabo, vendar pod natančno določenimi pogoji.