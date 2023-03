Kaj imata skupnega zavržena hrana in poročilo Lidla Slovenija? Rdečo peso.

Poročilo, ki so ga tudi tokrat naslovili »Trajno = Sijajno«, namreč na kreativen in inovativen način na enem mestu celostno in sistematično predstavlja prizadevanja podjetja na področju upravljanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Dokument razkriva ključne informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljavskih pristopih ter ciljih in dosežkih podjetja za poslovni leti 2020 in 2021.

V duhu trajnosti je trajnostno poročilo Lidla Slovenija na voljo le v digitalni obliki in si ga lahko ogledate na tej povezavi.

Zgolj poročilo ali tudi umetniška publikacija?

Trajna in sijajna pa je ponovno tudi kreativna zasnova trajnostnega poročila, ki je sadju in zelenjavi, ki bi sicer romala v smeti, dala še eno priložnost. Zavrženo sadje in zelenjava, kot so maline, borovnice, rdeča pesa in korenček, so posušili in zmleli v prah. Ta prah pa so nato po starih recepturah spremenili v barve, s katerimi so naredili grafike in jih prenesli v digitalno obliko.

Košček kreativnega elementa pa je dodal tudi slovenski ilustrator Mitja Bokun, ki je z akvarelno tehniko in barvami iz zavržene hrane ustvaril ilustracije za nekatere glavne teme v trajnostnem poročilu.

Ko v oglasu nastopijo pravi zaposleni in pravi poslovni partnerji

Objavo trajnostnega poročila spremlja tudi komunikacijska kampanja, s katero so želeli postaviti v ospredje najpomembnejše dosežke Lidla Slovenija na področju trajnosti in družbene odgovornosti ter jih poskušali predstaviti na drugačen, predvsem sijajen način. Pri tem so jim pomagale posebej za to priložnost ustvarjene scenografske skulpture, v glavnih vlogah pa so se znašli Lidlovi zaposleni, dobavitelji in tudi kupci.

Vsi pripomočki, ki so jih uporabili pri nastanku TV-spota, so bili ponovno uporabljeni oziroma primerno reciklirani.

