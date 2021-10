Kdo bo preštel rečne pregrade

V nadaljevanju preberite:

»Voda teče in naj teče tam, kjer teče,« je Justinianov zakon iz starega Rima prevedel hidrogeolog Mihael Brenčič in dodal, da to pomeni, da vode ni dovoljeno speljati kam drugam. Ko je organizacija Amber prosila Slovenijo za podatke, koliko je pregrad na 27.000 kilometrih slovenske rečne mreže, je dobila odgovor, da 17. Polona Pengal iz zavoda Revivo pa ugotavlja, da je pregrad 62.000.

Leta 1992 je tudi politika ugotovila, da delamo nekaj zelo narobe. Odločili so se, da je treba ohraniti biotsko raznovrstnost, ki pa jo še vedno izgubljamo. Leto 2020 bi moralo biti za biotsko raznovrstnost čudovito leto, vendar so zaradi covida dogovore o globalnih ciljih preložili na prihodnje leto. Evropska unija vodi to konvencijo Združenih narodov, ker pa je velika mašinerija, ki se težko ustavi, ko se nečesa loti, je kljub temu pripravljala evropsko zakonodajo. Tako je strategija za biotsko raznovrstnost postala del zelenega dogovora.