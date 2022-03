Ko potica ne bo več kriva za izumiranje orangutanov

V nadaljevanju preberite:

Po predlogu prve direktive bodo podjetja morala v svoja poročila obvezno, ne več prostovoljno, dodati ocene svojega vpliva na okolje in podnebne spremembe, kako njihovo delovanje in vrednostne verige vplivajo na človekove pravice in trajnostni razvoj družbe. Pomembna mora postati dolgoročna trajnostna rast, ne več kratkoročni dobički. Drugi predpis pa bi z evropskega trga spravil izdelke, ki neposredno ali posredno povzročajo izsekavanje gozdov.

Čedalje več ljudi in organizacij od Evropske komisije zahteva predpise, ki bi omejili slabe vplive evropske potrošnje na okolje po svetu. Jill McArdle iz organizacije Friends of the Earth je povedala, da si za novo zakonodajo prizadevajo že več let. Zdaj pa se to ujema tudi z evropskim zelenim dogovorom. Opozorila pa je, da je veliko pritiskov na predloge predpisov, poleg tega se zdi, da komisija raje prisluhne korporacijam kot nevladnim organizacijam. Okoljsko poročanje bo tako obvezno za podjetja, ki imajo več kot 500 zaposlenih in več kot 150 milijonov evrov prihodkov. Mala in srednja podjetja so iz poročanja bolj ali manj izvzeta.