Ob naslednjem neurju bi se v Savo lahko razlile vse fekalije

Največja naravna katastrofa v zgodovini Slovenije je prinesla tudi zgodovinsko visok pritok reke Save mimo Kranja, kakršnega v Mestni občini Kranj ne pomnijo. Njena gladina je namreč že v petek dosegla kanalizacijsko cev na mostu pri nekdanji Planiki.

Deroča voda, ki je s seboj nosila večjo količino drevja in drugih naplavin, je poškodovala betonski plašč kanalizacijske cevi, pritrjene na most. Takojšnje ukrepanje je nujno, opozarja župan Kranja Matjaž Rakovec, sicer celotnemu območju ob Savi grozi ekološka katastrofa neslutenih razsežnosti.

Betonski plašč, ki obdaja kanalizacijsko cev – ta dovaja odpadne vode z območja Mestne občine Kranj (MOK) – je na več mestih močno poškodovan. Pristojni se bojijo usodne poškodbe cevi, na katero je priključenih približno 25.000 ljudi (to predstavlja približno tretjino kranjskih občanov in dve tretjini šenčurskih), kar bi povzročilo razlitje fekalnih voda v Savo.

Na območju so delavci Komunalne Kranj, ki pravijo, da v tem trenutku ne morejo storiti nič, da bi morebitno nesrečo preprečili. Lahko le upajo, da bo betonski plašč, ki se je na določenih mestih snel, počil in zamaknil, zdržal. Z umirjanjem vodotoka in meteornih voda v kanalizacijskem sistemu, bi se scenarij lahko poslabšal, so še dejali.

A direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon in župan Rakovec sta zaenkrat optimistična, pravita pa, da pa bi ob naslednjem močnem nalivu deroča voda lahko povzročila poškodbo glavne vodovodne cevi. »Ker vemo, da se nam bližajo glavne jesenske padavine, ko zgodovinsko beležimo največ dežja, moramo z načrtom, da cev prestavimo na višjo pozicicijo oziroma jo speljamo drugje in most poderemo, pohiteti.«

Delavci Komunale Kranj zaskrbljeno spremljajo dogajanje. FOTO: Pija Kapitanovič

V nasprotnem primeru bi se bilo nemogoče izogniti ekološki katastrofi – ne le na območju Kranja, temveč tudi na predelih vzdolž Save po Sloveniji in tujini. Za mostom pri nekdanji Planiki se začne kanjon Zarica, ki je zaščiten kot naravna vrednota državnega pomena, tako kot celotna Sava. Vzdolž Save pa se nahajajo številna naselja, ki jim v primeru razlitja fekalnih voda v reko grozi onesnaženje. Zato je ukrepanje nujno, opozarjajo na MOK in Komunali Kranj. Dodajajo, da kratkoročna sanacija obstoječe cevi ne bi bila ustrezna rešitev, saj bi ob naslednji ujmi znova grozila usodna poškodba cevi, ki bi vodila v ekološko katastrofo.

MOK je že lani pridobila gradbeno dovoljenje za nov most, na katerega bo treba namestiti tudi novo kanalizacijsko cev. Most, po katerem bo potekal dvosmerni motorni promet, bo ustrezno višji, posledično bo deroči vodi, kot je bila v nedavni ujmi, težko dosegljiv. Vendar pa MOK kratkoročno ne razpolaga s sredstvi za projekt in izvedbo nove kanalizacije, zato nujno potrebuje denarno pomoč države iz naslova preprečevanja škode na javni infrastrukturi za čimprejšnjo realizacijo projekta v celoti. Le tako se bodo izognili odtekanju fekalne vode iz cevi v Savo.

Most čez Savo pri nekdanji tovarni Planika, pod mostom pa je kanalizacijska cev. FOTO MOK

»Prvič v zgodovini je voda presegla kanalizacijsko cev na mostu pri nekdanji Planiki. Deroča voda, ki je nosila veje in naplavine, je poškodovala betonski plašč, na več mestih je počen, prav tako je poškodovan tudi most. Grozi nam ekološka katastrofa. Onesnažen ne bo samo Kranj, ampak celotna Slovenija vzdolž reke in naprej čez mejo. Podnebne spremembe so neizprosne, njihove posledice grozljive. Kako se bo izšlo pri planiškem mostu ob naslednji ujmi, lahko samo ugibamo. Zadeve se je treba lotiti takoj, vendar pa pri tem nujno potrebujemo pomoč države. Gradbeno dovoljenje za nov most, na katerega bi namestili novo kanalizacijsko cev, že imamo. Želimo si, da bi to bil eden od prvih naslednjih projektov, ki se ga bomo lotili skupaj z državo,« je dejal Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj.