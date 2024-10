Ministrstvo bi se tožbi pred sodiščem EU izognilo z državnim odkupom zemljišč

V nadaljevanju preberite:

Predlog zakona o ohranjanju narave je predstavnike kmetov, združene v kmetijsko-gozdarski zbornici (KGZS) in drugih organizacijah, tako razburil, da so zahtevali, naj se napiše na novo. Kritični so do številnih predlaganih novosti, vidijo jih kot dodatne okoljske omejitve, ki bodo kmeta zadušile. Najbolj sporna se jim zdi uvedba predkupne pravice države na območjih Natura 2000, do katere so kritične tudi okoljske nevladne organizacije.

Predlog zakona pa uvaja tudi več novosti, ki bodo izboljšale doseganje naravovarstvenih ciljev. Preberite, katere.