Ministrstvo za naravne vire izdalo dovoljenje za odstrel 206 medvedov

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je danes, na mednarodni dan biotske raznovrstnosti, izdalo dovoljenje za odstrel 206 medvedov, je sporočilo društvo za dobrobit živali AniMa na facebooku. Odstrel bo potekal na celotnem območju jugovzhodne Slovenije, vključno z Dolenjsko, Notranjsko, Kočevsko, Primorsko in Gorenjsko, ter se bo lahko izvajal do 1. julija 2026.

Ministrstvo javnosti še ni obvestilo o izdaji dovoljenja.

Kot je razvidno iz dovoljenja, bo odstrel posegel predvsem v najmlajše osebke: 70 odstotkov medvedov naj bi tehtalo manj kot 100 kg, kar pomeni, da gre večinoma za mlajše živali, vključno z letošnjimi mladiči. Večji osebki so namenjeni trofejam, piše društvo AniMa.

»Grožnja za naravo, znanost in javni interes«

V društvu opozarjajo, da odstrel tolikšnega števila medvedov pomeni grožnjo za naravo, znanost in javni interes. »Genetski monitoring, izveden med 2023 in 2025, je pokazal, da živi v Sloveniji 656 rjavih medvedov. Kljub temu se MNVP še naprej opira na model, ki napoveduje 954 do 1050 osebkov.«

»Če upoštevamo genetski monitoring, bo odstrel 206 medvedov pomenil izgubo kar 31 odstotkov celotne populacije. Tudi če upoštevamo previsoko oceno modela (954 osebkov), bi ta odstrel pomenil 22 odstotkov populacije,« opozarjajo v društvu. Ob tem dodajajo, da je bila leta 2023 zabeležena smrtnost 264 medvedov (odstreljeni, povoženi, poginuli), kar po njihovem mnenju jasno kaže, da je populacija že bila močno prizadeta.

Ministrstvo naj se opre na rezultate genetskega monitoringa

V društvu pojasnjujejo, da je osnova za izdajo dovoljenja matematični model prof. dr. Klemna Jerine, »ki vsako leto preceni število medvedov in se ni validiral z rezultati monitoringa«. V letu 2024 je bilo odstreljenih več kot 230 medvedov, letos je načrtovana številka ponovno visoka.

Kljub temu, da je bil marca 2025 uradno predstavljen rezultat genetskega monitoringa, ki velja za znanstveni standard (priporoča ga tudi IUCN), MNVP še vedno sprejema ključne odločitve na podlagi modela, opozarjajo.

»Ministrstvo zatrjuje, da želi populacijo zmanjšati na 800 osebkov. A če za osnovo vzamemo podatek iz monitoringa, smo že zdaj globoko pod to številko. Namesto omejitve krmljenja, odprave konfliktnih praks in investicij v preventivo se raje odločijo za odstrel,« so kritični v društvu.

Javnost pozivajo, da izrazi nasprotovanje kvotnemu odstrelu s posredovanjem sporočila ministrstvom za naravne vire in kmetijstvo, zavodu za gozdove, uradu predsednice republike in predsedniku vlade ter županu občine, kjer živijo.

»Odstrel 206 medvedov ni upravljanje. Je znanstveno neutemeljena intervencija, ki ogroža eno najpomembnejših populacij rjavega medveda v Evropi,« so še zapisali.