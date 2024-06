Močno deževje v več delih države povzročilo nekaj težav

Na območju regijskih centrov za obveščanje Postojna, Celje, Maribor in Murska Sobota je močno deževje zalilo več stanovanjskih in poslovnih objektov, osnovno šolo in vrtec. Zaradi večje količine meteornih voda pa se je sprožilo več zemeljskih plazov, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Na terenu so posredovali gasilci iz devetih prostovoljnih gasilskih društev, ki so črpali vodo in zaščitili več plazov, so še sporočili.

Od danes zvečer do torka sredi dneva bodo po Sloveniji še naprej nastajali krajevno močni nalivi. Ob tem je možen porast hudourniških vodotokov, obstaja pa tudi nevarnost nastanka zemeljskih plazov. Agencija RS za okolje (Arso) je v tem času za celotno državo izdala oranžno opozorilo.

Danes zvečer in v noči na torek lahko ob krajevnih plohah in nevihtah hitro narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki, ki lahko poplavijo, poplavi pa lahko tudi padavinska voda. Verjetnost za ta pojav bo večja v zahodni in osrednji Sloveniji, še opozarja Arso.

Geološki zavod Slovenije je medtem opozoril, da je nocoj in v torek zaradi napovedanih povečanih količin padavin in namočenosti tal povečana nevarnost za nastanek in reaktivacijo zemeljskih plazov, predvsem za severozahodno in severno Slovenijo.

Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih. Lastnikom objektov na nestabilnih tleh priporočajo, da preprečijo zbiranje in zastajanje večjih količin vode na enem mestu. Svetovali so redno pregledovanje strešnih odtokov, žlebov in odtočnih jarkov, prav tako pregledovanje in morebitno popravljanje bazenov in ribnikov, ter pozornost na območjih povečane vlažnosti in zastajanja vode na zemljišču.