Na prvem evropskem ocenjevanju medu v ospredju slovenski čebelarji

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je danes v sodelovanju z Obalnim čebelarskim društvom Koper izvedla prvo evropsko ocenjevanje medu, ki je združilo 114 vzorcev medu iz 11 držav. V ospredju so bili slovenski čebelarji.

Pri ocenjevanju medu je sodelovala desetčlanska strokovna komisija. Med je ocenjevala v petih kategorijah - akacijev, cvetlični, gozdni, lipov in kostanjev. Najboljši trije izdelki v vsaki kategoriji so prejeli naziv Evropski prvak 2024 in druge nagrade, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Nagrado za najboljši akacijev med je prejel Josip Pintar (Hrvaška), za najboljši cvetlični med Franc Hočevar (Slovenija), za najboljši gozdni med Čebelarstvo Jelenc (Slovenija), za najboljši lipov med Zvonko Sedmak (Slovenija) in za najboljši kostanjev med Tilen Velkovrh (Slovenija).

Slovenija je čebelarska država, čebele med nabirajo tudi v urbanem okolju. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Dogodka se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić. »Čeprav nismo konkurenčni v količini pridelanega medu, je kakovost slovenskega medu tista, ki nas uvršča med najbolj prepoznavne v svetu. Naj današnji dogodek ne bo le praznovanje dosežkov, temveč tudi navdih za nove korake k trajnostni in povezani prihodnosti,« je poudarila v slavnostnem nagovoru.

Kakovost slovenskega medu je v poplavi ponaredkov na trgu precej prepoznavna. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Ocenjevanje medu in podobne pobude so po navedbah ministrstva ključnega pomena za vzpostavitev trdnih temeljev za sodelovanje čebelarjev iz različnih evropskih držav, še posebej v luči nedavno sprejetih sprememb direktive o medu. Nova pravila, ki se bodo začela uporabljati leta 2026, bodo povečala preglednost glede porekla medu in prispevala k boju proti potvorbam, so prepričani.

Današnji dogodek je pomembno prispeval k povezovanju čebelarjev na evropski ravni ter k promociji kakovostnih čebeljih pridelkov, so sklenili.