Istrski med prihaja po kapljicah

»Povezali smo se na predlog hrvaških čebelarjev, ki so najprej prepoznali pomen zaščite kakovosti za trženje našega medu. Že vse od rimskih časov je bila hrana, pridelana v Istri, izjemno cenjena, in to bi radi pomagali spet obuditi,« pravi Klavdijo Babič, predsednik Obalnega društva čebelarjev iz Kopra. Znak zaščitenega istrskega medu bo medena kapljica, ki je – zaradi manjše količine pridelave – vsaka dragocena.

»Evropska zaščita označbe porekla predstavlja najvišji znak kakovosti. Potem ko smo istrski med/istarski med zaščitili na ravni Slovenije in Hrvaške, nam je po treh letih uspelo zagotoviti zaščito tudi v okviru registra evropske komisije,« razlaga sogovornik. Poleg koprskega čebelarskega društva so bili pobudniki še hrvaška čebelarska društva iz Buj, Buzeta, Pazina, Poreča, Labina, Pulja ter otokov Cresa in Lošinja.

Kako je s pridelavo medu v Istri in katere vrste medu spadajo pod istrski med?