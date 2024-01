Na severu in vzhodu Evrope sibirski mraz, ohladitev se obeta tudi Sloveniji

Med tem, ko imamo nad Slovenijo zaenkrat še pomladne temperature, na severovzhodu Evrope beležijo najnižje temperature zadnjih let. Sibirski mraz povzroča težave v Rusiji in Skandinaviji. Čeprav se Sloveniji bliža hladna fronta in z njo ohladitve, so strahovi pred arktičnimi temperaturami odveč.

Najhladneje je na vzhodu Rusije, zlasti v delih Jakutije in Čukotke, kjer v drugi polovici tedna napovedujejo temperature okoli -40 °C, lahko pa bi padle celo do -50 °C. Še dodatne ohladitve pričakujejo tudi na zahodu Rusije, kjer so v Moskvi in Sankt Petersburgu zaradi temperatur okoli -30°C že razglasili oranžni alarm.

Z izrednim mrazom se soočajo tudi v skandinavskih državah, kjer je zaradi nizkih temperatur, ki so po nekod že več dni zapored padle pod -40 °C in snežnih metežev oviran promet, več šol pa je začasno zaprlo svoja vrata. V kraju Kvikkjokk-Årrenjarka na švedskem Laponskem se je živo srebro spustilo na -43,6 °C, kar je najnižja zabeležena januarska temperatura na Švedskem v zadnje četrt stoletja, je poročala švedska tiskovna agencija TT.

Reka Moskva je zamrznila. FOTO: Vera Savina/AFP

Jug švedske je medtem prizadel snežni metež, zaradi katerega so ceste ponekod začasno neprevozne, reševalci in vojska so v četrtek zjutraj še vedno reševali ljudi ujete v okoli tisoč avtomobilih, ki so ponoči obtičali v snežnem metežu. Nekateri so bili v avtomobilih ujeti tudi dvajset ur.

V srednji Evropi težave zaradi dežja

Medtem v srednji in zahodni Evropi vlada za ta letni čas nenavadno toplo in mokro vreme, preglavice, ponekod celo smrti, pa povzročajo neurja in poplave. Tudi nebo nad Slovenijo se bo v soboto pooblačilo, dež pa lahko pričakujemo po vsej državi, je napovedala Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso).

Pozno v soboto se bo vreme pričelo ohlajati, meja sneženja se bo zvečer in v noči na nedeljo pričela spuščati. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V nedeljo bodo padavine oslabele in ponehale, temperature pa v večini države bodo pod ničlo najverjetneje padle šele v ponedeljek. Še par stopinj hladneje bi lahko bilo v nočeh prihodnjega tedna, vendar zaenkrat kaže, da se nam sibirskega mraza ni treba bati.