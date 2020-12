Nasvet Sloveniji: poskrbite za trajnostno hrano

V nadaljevanju preberite:

Komisija Sloveniji priporoča, da neugodno strukturo kmetijskih gospodarstev omili z okrepitvijo sodelovanja med proizvajalci in organizacijami proizvajalcev, s povečanjem tržne usmerjenosti kmetij in z doseganjem višje dodane vrednosti z diverzifikacijo v na primer ekološke izdelke. Sposobnost preživetja kmetij bi lahko povečali z bolj ciljno usmerjenimi neposrednimi plačili, pri čemer je treba upoštevati manjše in delno samooskrbne kmetije ter območja z naravnimi in drugimi omejitvami za kmetovanje. Veliko finančno vrzel v kmetijstvu bi lahko zapolnili z investicijami v predelavo kmetijskih pridelkov, odpornost kmetijstva na izjemne vremenske dogodke in cenovna nihanja na trgu pa izboljšali z oblikovanjem ustreznih orodij za upravljanje tveganj, svetuje komisija.