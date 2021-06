Neprimernega odlaganja je več, ne zgolj pri Hočah

»Intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka. Mariborski kriminalisti to dejanje preiskujejo prioritetno in se v cilju odkritja storilca ali storilcev povezujejo tudi s kriminalisti iz drugih delov Slovenije,« o okoljski katastrofi zaradi nelegalno odloženega komunalnega blata v občini Hoče odgovarjajo iz policijske uprave Maribor. Neprimerno odlaganja blata se je v Sloveniji kar razširilo. Možnosti za izvoz blata se krčijo in dražijo, nelegalno odlaganje je tako vir krepkega zaslužka.



V vmesnem času so potrdili, da naj bi isti dan, ko so blato pripeljali na tri lokacije v Pivoli, čistili čistilno napravo Komunalnega podjetja Ptuj. Direktor podjetja Janko Širec je povedal, da so takoj stopili v akcijo in od prevzemnega podjetja, s katerim imajo pogodbo, zahtevali poročilo, ali je bilo blato odpeljano v skladu s pogodbo in okoljevarstvenim dovoljenjem. Poročilo so prejeli, zdaj čakajo, kaj bo pokazala uradna preiskava. Komunalna podjetja bi vložila v rešitve teh težav, a manjkajo strateški dokumenti.