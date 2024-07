Neurje v Črni gori terjalo dve smrtni žrtvi

V neurju, ki je dopoldne zajelo Črno goro, sta umrli dve osebi, je potrdila policija. Na delavca na gradbišču v obmorskem Čanju se je zrušil žerjav, na Luštici pa je moški umrl zaradi udara strele. Pod vodo se je znašla Budva, o poplavah in podrtih drevesih poročajo tudi iz Podgorice in Nikšića.

Delavec v Čanju južno od Budve je bil v času neurja na žerjavu, ki se je zrušil zaradi sunkov orkanskega vetra. Na polotoku Luštica v Boki Kotorski pa je zaradi udara strele na igrišču za golf umrl 60-letni moški iz bližnjega Tivata.

Močan veter je sejal razdejanje tudi v Baru. Ruval je drevesa, poškodoval več avtomobilov, v pristanišču pa tudi več plovil, podrl tri žerjave in lomil pretovorne mostove. Eden od tamkajšnjih delavcev je bil lažje poškodovan, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina.

Neurje je povzročilo večjo gmotno škodo v več obmorskih mestih, o manjši škodi pa medtem poročajo tudi iz osrednjega in severnega dela države.

Nalivi z orkanskim vetrom niso prizanesli niti črnogorski prestolnici, od koder poročajo o poplavljenih ulicah in podrtih drevesih, veter pa je lomil veje tudi v Nikšiću, pišejo podgoriške Vijesti.

Neurja so v ponedeljek povzročila razdejanje že v Sloveniji in na Hrvaškem, danes pa tudi v nekaterih krajih v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji, tudi v Beogradu, kjer je voda preplavila nekatere ceste in ulice.