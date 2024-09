Nič novega ne izumljamo, le obračamo zaprašene liste starih knjig

V nadaljevanju preberite:

Minuli 23. september, ekološki dan EU, je tudi dan, ko podeljujejo nagrade za najodličnejše, najbolj inovativne, trajnostne in navdihujoče kmetije, živilska podjetja, trgovce, restavracije, mesta, regije in ekološke četrti. Skupno osem nagrad v sedmih kategorijah podeljujejo tretje leto zapored, v drugo se je med finaliste v kategoriji restavracij uvrstil biohotel St. Daniel iz Štanjela, ki je edini v celoti ekološko certificiran hotel v Sloveniji. Njegova lastnika Nina in Miran Prodnik sta predstavila načela svojega delovanja.

Kako razumete uvrstitev med trojico kandidatov za najboljšo ekološko restavracijo glede na veliko konkurenco iz drugih evropskih držav?

Zelo ponosni smo, da so nas že drugo leto izbrali med finaliste. Nagrada je potrditev dela in truda, ki ga vlaga celotna ekipa v naš hotel. Zavedamo se, da je nagrada samo majhen drobec na naši poti, ki nikakor ni zaključena. Usmerjata jo odgovornost in vest, ki gresta z roko v roki in nas vodita, da ne zaidemo s poti. Da ostanemo skromni, da cenimo tisto, kar imamo. Da iz tega zaklada jemljemo in vanj vračamo, da ne usahne. Le tako bomo zgled našim otrokom.