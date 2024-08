Slovenski zeleni turizem brez najbolj zdravih živil

Od 228 ekoloških turističnih kmetij v Sloveniji le ena v celoti ponuja certificirana ekološka živila. Od 7600 obratov s hrano pa jih ima le 17 (0,2 odstotka vseh) na jedilniku ekološka živila bodisi kot sestavine jedi bodisi kot obrok. Od teh sta le dva obrata v celoti certificirana kot ekološka – ekološka kmetija Trnulja in bio hotel St. Daniel. Takšna je slika ponudbe ekološke hrane v slovenskem turizmu, ki se postavlja kot trajnosten oziroma zelen.

V krepitev prisotnosti ekoloških živil v gostinski ponudbi je bilo vloženega veliko truda, predvsem s strani katedre za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline na fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede univerze v Mariboru, pod okriljem katere deluje tudi Inštitut za ekološko kmetijstvo. Leta 2003 so izvedli prvi seminar eko gastronomije, v okviru katerega so gostince in hotelirje popeljali na ogled avstrijskih term Blumau, kjer so že takrat ponujali ekološka živila. Leta 2010 je Slovenija dobila prvi nacionalni pravilnik za eko gastronomijo, leto pozneje je bil podeljen prvi certifikat, pomembne mejnike povzame vodja študijskega programa ekološko kmetijstvo Martina Robačer.

Inštitut za ekološko kmetijstvo bo na Agri danes pripravil posvet Se zavedamo pomena lokalnih ekoloških živil v gastronomiji in trajnostnem turizmu? Na njem bo tekla tudi beseda, kako več teh živil vključiti v turistično gostinsko ponudbo.

V letih 2015-2017 so na fakulteti izvajali ciljni raziskovalni projekt Ekološka hrana v gastronomiji. Preko Slovenske turistične organizacije so vsem obratom s hrano, že omenjenim 7600, poslali obvestilo, da se imajo možnost vključiti v projekt, v katerem jim bodo nudili brezplačno pomoč za ekološko certificiranje. Odzvali so se trije obrati, na koncu pa se je skupaj certificiralo šest gostincev, še en, komaj verjeten podatek navede Robačer. Zahodne evropske države na področju ekoživil v gostinski ponudbi napredujejo, Slovenija pa nazaduje, kar sogovornica pripisuje dejstvu, da gostinci ne prepoznajo nujnosti ekoloških živil v ponudbi, in ignorantskemu odnosu do ekoloških živil pri odločevalcih, ki pripravljajo strategije in kampanje zelenega turizma.

Ekokmetijam ni treba streči ekohrane

V Sloveniji so bile lani 4004 ekološke kmetije (slabih šest odstotkov vseh) in 530 živilskopredelovalnih obratov in distributerjev ekoloških sestavin. Evropska uredba za ekološko kmetijstvo dovoljuje, da vsaka država članica vključevanje ekoloških živil v ponudbo obratov prehrane ureja sama. V Sloveniji je to področje urejeno z uredbo in pravilnikom, ki dajeta več možnosti vključevanja ekoloških živil. Ni nujno, da mora biti vse stoodstotno ekološko, poudarja Robačer. Obrati lahko ponujajo jed z eno ali več ekološkimi sestavinami, ekološko jed ali pa ekološki meni, kjer morajo biti vse sestavine ekološke. S preusmerjanjem torej lahko začnejo počasi in postopoma širijo obseg ponudbe.

To velja tudi za ekološke turistične kmetije. Zagotavljati morajo 50 odstotkov svojih živil, najmanj 25 odstotkov lokalnih živil od drugih kmetij in do 25 odstotkov živil iz prostega trga. Nikjer ni opredeljeno, da morajo pri živilih lastne pridelave zagotavljati ekološka certificirana, kar sicer ni najbolj korektno, pripomni sogovornica. Hribovske kmetije imajo še nižje predpisane deleže.

Navidezno zelena shema slovenskega turizma

Ovira za širjenje ekoloških živil v gostinski ponudbi so tudi znaki za trajnostni turizem, ki ekoloških živil bodisi ne zahtevajo bodisi jih postavljajo na isti skupni imenovalec z drugimi kategorijami. V okviru zelene sheme slovenskega turizma so lahko gostinski ponudniki do nedavnega pridobili znak Slovenia green cuisine. »Ko kot potrošnik slišim za Slovenia green cuisine, pričakujem, da bodo v ponudbi ekološka lokalna in sezonska živila, vendar ni tako,« opozori Martina Robačer. Pogoj za pridobitev oznake je bil predhodno pridobljen mednarodni trajnostni certifikat L.E.A.F. ali Green Key. Prvi za področje živil zahteva bodisi lokalna, bodisi ekološka živila bodisi zmanjševanje zavržkov hrane, drugi zahteva bodisi živila iz pravične trgovine, bodisi lokalna bodisi ekološka živila. Postavljanje ekoloških živil na skupni imenovalec z drugimi zahtevami je premalo za pridobitev znaka zelena kulinarika. Kriterij bi moral biti vsaj en certificiran ekološki obrok, meni Robačer.

Pri pripravi koncepta za znak Slovenia green cuisine je sodeloval Zavod Tovarna trajnostnega turizma (GoodPlace), ki je akreditirani partner Slovenske turistične organizacije v programu Slovenia green, zadnjo besedo pa naj bi imela STO. Kot so povedali v zavodu, je bil znak Slovenia green cuisine z letošnjim letom ukinjen, ponudniki lahko po novem dobijo le znak Slovenia green brez dodatnega pripisa tipa ponudnika. »Pri zasnovi smo sledili enaki filozofiji kot za ostale tipe ponudnika, tj. pregledati nabor mednarodnih trajnostnih znakov za posamezen tip ponudnika in izbrati primerne za slovenski trg.« Gostinci morajo za pridobitev znaka Slovenia green predhodno imeti certifikate Green Key, B-Corp ali Good Travel Seal. To pomeni, da morajo izpolniti mednarodne zahteve enega od teh certifikatov, in če ta ne zahteva uporabe lokalnih ekoloških živil, je Slovenska turistična organizacija dodatno tudi ne, so pojasnili. Trenutno ima certifikat Slovenia Green 41 gostinskih obratov.

Trenutno ima certifikat Slovenia Green 41 gostinskih obratov. Število je nižje kot v preteklosti, ker so imeli prej ponudniki po dva certifikata, npr. hotel z restavracijo je nosil naziv Slovenia green accommodation in Slovenia green cuisine. To je Slovenska turistična organizacija letos »počistila«, zato se je število ponudnikov znotraj posamezne kategorije zmanjšalo, so še pojasnili v zavodu.

Na katedri za ekološko kmetijstvo in inštitutu za ekološko kmetijstvo si že dolgo prizadevajo tudi, da bi gostinski ponudniki lahko dobili subvencijo za uvedbo certificiranih ekoloških živil, kot jo je mogoče dobiti za npr. uvedbo evropskega okoljskega znaka za turistične nastanitve eko marjetica. Stroški pridobitve nacionalnega znaka ekološki sicer niso veliki; za turistično ekološko kmetijo po preračunih Robačer znašajo okoli 130 evrov na leto, za gostinski obrat 465 evrov. Toda na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport do zdaj ni bilo posluha za njihov predlog.

Izgubljamo ozaveščene goste

»Ekološko kmetijstvo je temelj trajnostnega turizma,« je trdno prepričana Martina Robačer. Na eni strani ima najmanjše negativne vplive na okolje, na drugi strani gostom nudi živila najvišje kakovosti, brez najbolj zdravstveno oporečnih aditivov, ostankov kemično-sintetičnih pesticidov in gensko spremenjenih sestavin. »Turisti k nam prihajajo zaradi neokrnjene narave. Če jo hočemo ohraniti, je ekološko kmetijstvo ključ,« poudarja. Okoljski odtis v primeru ekoloških sestavin je za 25 do 30 odstotkov manjši kot pri konvencionalno pridelanih sestavinah, je izračunala Martina Robačer na primeru dveh jedi (juhe iz muškatne buče ter govejega steaka s krompirjem in trakovi korenčka ter solato). »Preko krožnika lahko gostu poveš, za kaj se zavzemaš. Lahko imaš vse certifikate, a če mu boš na koncu postregel fižol iz Vietnama, ga ne boš prepričal, da si zelen,« še dodaja.

Profesorica na katedri za ekološko kmetijstvo Martina Bavec pravi, da je Slovenija zaradi odsotnosti ekološke ponudbe v gastronomiji izgubila goste, ki si takšne ponudbe želijo. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Profesorica na katedri za ekološko kmetijstvopravi, da je Slovenija zaradi odsotnosti ekološke ponudbe v gastronomiji izgubila goste, ki si takšne ponudbe želijo. Za razliko od javnih zavodov, kjer je pri naročanju lokalne ekološke hrane kup ovir, gostinec ni zavezan javnemu naročilu, kupi lahko od kogar koli, poudarja Bavec. Toda slovenski gostinci še niso dojeli potenciala ekoloških živil. »Ves čas tarnajo, da so v krizi, resnica pa je takšna, da lahko gostinec dela profit na tem, da slabo plača delavce in nabavlja slabe vhodne surovine.«

Države po besedah Bavec skladno z evropsko usmeritvijo, da mora biti do leta 2030 v EU 25 odstotkov površin ekološko obdelanih, povečujejo prisotnost ekoloških živil prav v sektorju hotelov, restavracij in kateringov. Bavec opozarja tudi na pomanjkanje sistematičnih informacij o ekološki hrani v izobraževalnem sistemu gostinskih in turističnih šol. Šolske gostilne bi po njenem mnenju morale biti ekološko certificirane.

V dunajski restavraciji Luftburg - Kolarik, ki velja za največjo certificirano ekološko restavracijo na svetu, dnevno pripravijo prek 1500 ekoloških obrokov. Lani je dobila ekološko nagrado Evropske komisije v kategoriji restavracij, letos pa je med tremi finalisti slovenski biohotel St. Daniel iz Štanjela, edini ekološko certificirani hotel pri nas. Razglasitev zmagovalca bo 23. septembra na ekološki dan EU.