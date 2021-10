Novi pozivi k okrepitvi podnebnih zavez držav

V nadaljevanju preberite:

Ministri za okolje in energetiko okoli 50 držav, podpisnic pariškega podnebnega sporazuma, ki so prejšnji teden v Milanu ob protestih tisočih mladih in novem odmevnem govoru švedske podnebne aktivistke Grete Thunberg pripravljali podlago za sprejetje ambicioznejših podnebnih zavez na novembrskem podnebnem vrhu COP26 v Glasgowu, so se dogovorili, da bodo zagotovili sto milijard dolarjev na leto kot pomoč najbolj ranljivim državam za prilagajanje podnebnim spremembam.



Po besedah predsednika mednarodne podnebne konference (COP26) Aloka Sharme so ministri dosegli tudi konsenz, da bo treba storiti več za omejitev segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija. Vse države bodo morale okrepiti svoje zaveze, ki jih sporočajo v obliki nacionalno določenih prispevkov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.