Ob Prazniku kozjanskega jabolka podelili nagrado Natura 2000

V Kozjanskem parku se danes nadaljuje Praznik kozjanskega jabolka. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je podelila slovensko nagrado Natura 2000, ki jo je v kategoriji komunikacijske akcije prejel Javni zavod Kozjanski park. Predsednica je praznik kozjanskega jabolka označila za enega najbolj prepoznavnih slovenskih sejmov.

»Jabolku ste se tu v Kozjanskem regijskem parku začeli bolj sistematično posvečati pred 25 leti, ko ste na trgu Podsreda prvič postavili nekaj stojnic in verjeli, da bo jabolko obrodilo sadove. In res je jabolko obrodilo sadove, ki iz leta v leto v leto postajajo obilnejši,« je v govoru dejala predsednica.

Danes je na ogled tudi razstava gob Gobarskega društva Kozjansko Kozje, pripravili so tekmovanje v peki jabolčnega zavitka za naziv Štrudlmojstr/ca in tekmovanje za najdaljši jabolčni olup. V nedeljo so obiskovalci vabljeni na sejem regionalnih produktov ter predstavitev društev in združenj. Pripravili bodo tudi rekreacijski tek na grad Podsreda.

Jubilejni 25. Praznik kozjanskega jabolka se je začel minulo nedeljo s 16. pohodom po sadovnjakih Kozjanskega parka, ki se ga je udeležilo okoli 90 pohodnikov. V torek so odprli informacijski center za dvoživke, v sredo pa razstavo starih sort jabolk. V četrtek so pripravili Aškerčev večer, ki je bil letos posvečen pesniku Kajetanu Koviču.

Javni zavod Kozjanski park se je s prijavo prireditve Praznik kozjanskega jabolka uvrstil med zmagovalce slovenske nagrade Natura 2000. Nagrado je prejel v kategoriji komunikacijske akcije za območja Nature 2000. Letos so v šestih kategorijah prejeli 18 prijav. V začetku oktobra so razglasili finaliste, ostale zmagovalce bodo razglasili na turneji po Sloveniji, ki bo potekala v oktobru in novembru.

Kot so sporočili organizatorji, sta nagrado danes prevzeli županja Občine Kozje Milenca Krajnc in direktorica Javnega zavoda Kozjanski park Valerija Slemenšek. »To je že druga slovenska nagrada Kozjanskemu,« je povedala Slemenšek in se zahvalila strokovni žiriji, ki je znova prepoznala dobro prakso parka, skupnosti in vseh partnerjev, ki pri tem sodelujejo.

Županja pa je dodala, da izjemna krajina in njena ohranjenost nosita sporočilo o delavnosti in skrbi za zemljo mnogih generacij. »Vsako leto to predstavimo s Praznikom kozjanskega jabolka. Slovensko nagrado Natura 2000 prazniku zato razumem tudi kot nagrado vsakodnevnemu delu v naših sadovnjakih,« je dejala.