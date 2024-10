Občinam se ne mudi z zaščito kmetijskih zemljišč

V nadaljevanju preberite:

Dobrih 13 let je, odkar je državni zbor potrdil novelo zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je vladi naložila določitev potencialnih območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč, to so tista, ki so strateškega pomena za pridelavo hrane, zato se ne sme spreminjati njihova namembnost, vendar do danes še niso bila vzpostavljena, kmetijsko zemljo pa izgubljamo.

Kmetijsko ministrstvo za zavlačevanje krivi občine, samo pa pripravlja spremembo zakona, s katero bi pospešilo postopek za trajno zaščito najboljših kmetijskih zemljišč.