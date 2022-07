Odpadna embalaža bi bila lahko urejena, pa ni

V nadaljevanju preberite:

Šele letos so dobile družbe za ravnanje z odpadno embalažo (Droe) vse podlage, da bi organizirale prevzem vse odpadne embalaže, tako okoljevarstvena dovoljenja kot uredbo. Prej so serijsko dobivale tožbe proti ministrstvu za okolje in prostor, ki pa je za letos načrtovalo ureditev sistema z novim zakonom o varstvu okolja in eno Droe. To pa je Slopak malo izkoristil.