Okoljskih nevladnih organizacij bo verjetno manj

Nevladne organizacije, ki delujejo na področjih okolja, narave in prostora bodo na situ 31. marca, ko morajo oddati poročila o delu in načrte delovanja v prihodnjih dveh letih. Težave lahko nastanejo pri programih dela za prihodnji dve leti in oceni dela v preteklih dveh letih. Nove omejitve imajo le organizacije na področju narave, drugi zakoni z zahtevami po številu članov, zaposlenih in prihodkih še niso sprejeti.