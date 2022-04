Ozelenitev evropskega kmetijstva žrtev vojne v Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini je prehransko varnost (poleg energetske) znova pripeljala v središče razprav evropskih voditeljev in verjetno za lep čas zamaknila prehod v bolj trajnostni prehranski sistem – na veselje kmetijskih in agrokemičnih lobijev in na škodo zdravja okolja in prebivalcev. Za razvodenitev zelenih ambicij kmetijstva se je postavila tudi Slovenija – pobudnica razglasitve svetovnega dneva čebel. Preberite, kako kmetijski minister Jože Podgoršek pojasnjuje nasprotovanje zakonodajnemu predlogu za zmanjšanje uporabe pesticidov.