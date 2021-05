Pet parkov z okroglimi obletnicami

Visoki jubileji petih naravnih parkov

V več parkih je veliko gozdov, ki tudi praznujejo svoj teden. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Tudi gozdovi imajo svoj teden

Na pobudo evropske federacije Europarc , ki povezuje zavarovana območja v Evropi, od leta 1999, 24. maja obeležujemo dan evropskih parkov. Letošnje praznovanje poteka pod geslom »prihodnja generacija parkov«, s katerim želijo spodbuditi razprave o prihodnosti zavarovanih območij, ki so v epidemiji covida-19 imela visok obisk domačih gostov.24. maja leta 1909 so na Švedskem razglasili prve nacionalne parke v Evropi. Danes ta dan praznuje več kot 100.000 zavarovanih območij v Evropi. Območja varstva narave (Natura 2000 in zavarovana območja) predstavljajo četrtino površja Evropske unije (EU), sporočajo iz ministrstva za okolje in prostor ( Mop ).»Med prve oblike naravnih parkov, kot jih poznamo danes, uvrščamo leta 1924 vzpostavljen Alpski varstveni park v dolini Triglavskih jezer. Kasneje, z geografsko razširitvijo, je postal edini slovenski narodni park - Triglavski narodni park . Najmlajši med naravnimi parki je leta 2019 ustanovljen Krajinski park Središče ob Drav i. Slovenski naravni parki ponujajo pestro in ohranjeno naravo, z veliko zanimivostmi,« dodajajo na Mopu. Med večjimi zanimivostmi so najvišji klif naše obale v Krajinskem parku Strunjan , najvišji podzemni kanjon v Škocjanskih jamah , 11 presihajočih jezer v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera , največje nestalno jezero v Sloveniji v Notranjskem regijskem parku in ohranjeni in na novo vzpostavljeni visokodebelni travniški sadovnjaki v Kozjanskem regijskem parku in Krajinskem parku Goričko Letos praznujejo okrogle obletnice v petih zavarovanih območij v Sloveniji. Pred 60. leti je bil razglašen Triglavski narodni park. 40 let mineva od sprejetja prvega zakona o Triglavskem narodnem parku, s katerim se je zavarovano območje razširilo na skoraj celotne Julijske Alpe. Leta 1981 so ustanovili tudi Kozjanski regijski park Dve obletnici imajo v Regijskem parku Škocjanske jame, in sicer 35 let od vpisa na seznam svetovne dediščine UNESCO in 25 let ustanovitve regijskega parka. V krajinskem parku Sečoveljske soline praznujejo 20-letnico ustanovitve. Desetletje mlajši krajinski park Radensko polje pa obeležuje 10 let ustanovitve zavarovanega območja. Istega leta je nastala tudi Skupnost naravnih parkov Slovenije, ki danes združuje 15 upravljavcev zavarovanih območij.Slovenski naravni parki praznovanje evropskega dneva parkov krepijo s tednom slovenskih naravnih parkov, ki poteka med 22. in 30. majem. V tem času se bodo v slovenskih parkih zvrstili številni dogodki, vodeni izleti, pohodi, razstave in druge vsebine. Več informacij najdete na spletnih straneh parkov in na strani Naravni parki Slovenije Teden gozdov, ki letos poteka med 24. in 30. majem, je vsakoletna akcija promocije gozdov in gozdarstva. Geslo tedna gozdov 2021 je »Načrtno z gozdom!«, glavna tema je načrtovanje razvoja gozdov, poudarjeni temi pa bosta tudi gozdne učne poti in velike zveri. Osrednji dogodek letošnjega tedna gozdov bo potekal na Gozdni hiši Mašun, kjer bo potekalo odprtje razstave z naslovom »Velike zveri in njihovi gozdovi« ter obnovljene Mašunske gozdne učne poti.