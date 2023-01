Plastične slamice nadomešča papir s tanko plastiko

V nadaljevanju preberite:

Plastika je bila narejena za sto let, veliko pa je uporabljamo vsega dve minuti. Narejena je iz nafte, in dokler bo interes za črpanje nafte, bo nastajala tudi nova plastika. Ni bila zasnovana za pakiranje hrane, tu je pristala, ker je poceni in uporabna, je »slona, ki ga ne vidimo« opisal Matej Feguš, direktor podjetja Donar, ob predstavitvi ambicioznega projekta za zbiranje plastičnih odpadkov in nove rešitve Remedies, ki ga koordinira Kemijski inštitut (KI).