Po osmih mesecih do sedmih patentnih prijav

Projekt Greentech, katerega vodilni partner je fakulteta za strojništvo, je znanstveno raziskovalna fakulteta pravzaprav iskala, zato je lahko oddala tako dobro prijavo v tako kratkem času. Po tretjini projekta oziroma osmih mesecih prvi podatki, ki se bodo s potekom projekta spreminjali, kažejo, da bi z razvitimi rešitvami na leto prihranili 10.991 ton ogljikovega dioksida.

Greentech združuje 11 partnerjev iz industrije (Gorenje, Domel, Fotona, LPFK, Yaskawa, Danfoss Trata, Kronoterm in Medius) in iz akademskih krogov (poleg strojne še fakulteti za družbene vede in za menedžent). V projektu, ki je vreden 5,2 milijona evrov, bodo razvili rešitve, s katerimi bi zmanjšali emisije CO2 za več kot 17 milijonov ton v desetih letih, porabo energije za skoraj devet milijard kilovatnih ur in porabo materiala za približno 800.000 ton.

Dekan Fakultete za strojništvo Mihael Sekavčnik pravi, da fakulteta 60 odstotkov prihodkov ustvari z raziskovalnim sodelovanjem. FOTO: Črt Piksi

Greentech uvaja napredne rešitve z uporabo digitalnih dvojčkov in umetne inteligence za optimizacijo proizvodnih sistemov. Te tehnologije omogočajo simulacijo realnih procesov, kar izboljša natančnost in zmanjšuje napake v proizvodnji. Poleg tega razvoj naprednih 3D modelov zmanjša število slabih kosov, kar prinaša hitrejše prototipiranje in manjšo porabo materialov. Cilj teh inovacij je zmanjšati izmet in izboljšati učinkovitost, kar pripomore k večji konkurenčnosti in nižjim stroškom. Na področju tehnologij umetne inteligence za zeleni prehod je en znanstveni članek že objavljen, dva sta v pripravi.

Projekt Greentech je bil nekakšna učna ura tudi za agencijo za raziskave in inovacije. FOTO: Črt Piksi

Drugi preboj v industriji prihaja z razvojem inovativnih laserskih tehnologij, ki omogočajo natančno obdelavo materialov brez uporabe kemikalij. Takšne rešitve zmanjšajo škodljive vplive na okolje in povečajo trajnost industrijskih procesov. Razvijajo tudi tehnologije 3D tiska senzornih elementov, denimo neposredno na elektromotorje, primerne za visoko serijsko proizvodnjo. Rok Petkovšek s fakultete za strojništvo je povedal, da imajo na tem področju v pripravi en patent.

Fakulteta za strojništvo vodi projekt za energetsko varčnost. Sodelovanje z gospodarstvom vodi v uporabne raziskave. Prihranek energije, materialov in manj izpustov ogljikovega dioksida.

Na področju visoko prilagodljive robotske obdelave, ki omogoča obdelavo 3D natisnjenih delov z uporabo suhega ledu in mikro laserskega poliranja in drugo, sta v pripravi dve patentni prijavi. Tehnologije odpravljajo potrebo po kemičnih obdelavah, kar pomembno znižuje okoljski odtis. Obenem Greentech z njimi dosega zmanjšanje porabe energije, kar prispeva k večji energetski učinkovitosti in boljšim delovnim pogojem.

Novost za raziskovalno agencijo Načrt za okrevanje in odpornost je spremenil tudi javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost. Zdaj je bistveno več razpisov za projekte na višji stopnji tehnološke pripravljenosti. Direktorica agencije Špela Stres je napovedala, da bo v zadnjem kvartalu leta agencija izdala vrsto razpisov, pri čemer pa bo dobrodošla pomoč fakultete.

Sistemi za nadzor robotov

Greentech poleg tega uvaja pametne sisteme za nadzor gibanja robotov, ki omogočajo 80-odstotni prihranek pri času konfiguracije in izboljšujejo proizvodno učinkovitost. Hkrati razvijajo napredne rešitve za optimizacijo merjenja oblik in temperature, kar vodi v manjšo porabo energije in zmanjšanje stroškov. To bo zlasti učinkovito pri laserskih terapijah. Roboti so precej bolj natančni kot zdravniki z ročno obdelavo.

Prihranek energije, materialov in emisij je ogromen. FOTO: Črt Piksi

Izboljšave sušilnih strojev omogočajo zmanjšanje porabe energije za 10 odstotkov in zmanjšanje emisij CO2 za 432.250 ton, zato je tu velika priložnost za izboljšave. Poleg tega projekt prinaša zmanjšanje emisije delcev iz tkanin za 20 odstotkov, kar pomembno vpliva na zdravje bivalnih prostorov in izboljšuje kakovost zraka v notranjih prostorih. Statistika kaže, da so gospodinjstva odgovorna za približno 27 odstotkov celotne energetske porabe v EU, zato so takšne inovacije ključne za dosego podnebnih ciljev. Patente in proizvodne rešitve so tu še skrivnost.

Projekt Greentech je šele na tretjini, pa je že več patentnih prijav. FOTO: Črt Piksi

V projektu Greentech razvijajo tudi dve vrsti podpornih toplotnih črpalk za daljinske sisteme ogrevanja, ki omogočajo uporabo nizkotemperaturnih virov, kot so obnovljivi viri in odpadna toplota. S Kronotermom načrtujejo parnokompresijsko, z Danfossom pa termoelektrično toplotno črpalko. Tudi tu imajo eno patentno prijavo in dve procesni rešitvi.