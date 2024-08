Okoljski certifikati postajajo nujnost

V nadaljevanju preberite:

Najbolj razširjeni okoljski certifikati DGNB, LEED in BREEAM so si zelo podobni, a so bolj nacionalni, zato je evropska komisija pripravila še skupni certifikat Level(s). Najpomembnejši cilj vseh so zmanjšanje emisij vseh vrst v življenjski dobi, učinkovita poraba energije in snovi, tudi vode ter zdravi in udobni prostori v stavbah. Pri nas se v zadnjem času širi predvsem BREEAM – z njim se ponašajo prvi hotel, trgovinski centri, v skladu z njim bo, kot je načrtovano, zrasla tudi Emonika.