Podnebne spremembe bodo še okrepile deževje in poplave po Evropi

Prizadeto okrožje Altenahr v Porenju-Pfalški v Nemčiji. FOTO: Christof Stache/AFP

Reševalni čoln patruljira ob potopljenih avtomobilih in drugih vozilih na poplavljenem odseku zvezne avtoceste v Erftstadtu v zahodni Nemčiji. FOTO: Sebastien Bozon/AFP

Britanski znanstveniki so ugotovili, da bo zaradi podnebnih sprememb v Evropi v prihodnje še bistveno več počasi premikajočih se neviht. Tako bo na določenem območju padlo še več dežja, kar bo imelo uničujoče posledice, s kakršnimi se trenutno soočajo v Nemčiji in Belgiji. Znanstveniki z univerze v britanskem Newcastlu so na podlagi zelo natančnih podnebnih simulacij britanske meteorološke službe ugotovili, da se ob počasnejšem premikanju neviht poveča količina padavin, ki se nabere na določenem lokalnem območju. Tako je tveganje hudourniških poplav po Evropi še večje od napovedi na podlagi dosedanjih študij, so konec prejšnjega tedna zapisali na spletni strani univerze.»Ta študija kaže, da lahko poleg okrepitve padavin ob globalnem segrevanju pričakujemo tudi velik porast počasi premikajočih se neviht, ki imajo velik potencial za veliko akumulacijo dežja. To je bilo značilno za zadnje poplave v Nemčiji in Belgiji, ki so pokazale uničujoče posledice počasi premikajočih se neviht,« je povedala znanstvena sodelavka britanske meteorološke službe»Ugotovili smo, da bi lahko bile do konca stoletja počasi premikajoče se obilne nevihte 14-krat pogostejše,« je pojasnila. To kaže na hude posledice, ki jih je mogoče pričakovati po Evropi, če ne bomo omejili izpustov toplogrednih plinov, je opozorila Kendonova.Profesorica na univerzi v Newcastlupa je poudarila, da so vlade prepočasne pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, globalno segrevanje pa se krepi. »Ta študija kaže, da bodo spremembe pri ekstremnih neurjih velike in da bodo povečale pogostost uničujočih poplav po Evropi,« je povedala.»To je poleg trenutnih poplav v Evropi opozorilo, da moramo izboljšati sisteme opozarjanja in upravljanja izrednih razmer,« je dejala Fowlerjeva. Poleg tega je treba po njenih besedah pri gradnji upoštevati dejavnike podnebnih sprememb, da bi bile zgradbe bolj odporne na tovrstne vremenske dogodke.Ugotovitve so pomembne za oblikovanje podnebnih politik v Evropi, predvsem z vidika poplav, načrtovanja infrastrukture in upravljanja vodnih virov, so še zapisali na spletni strani univerze v Newcastlu.Pojasnili so sicer, da so trenutno skoraj nepremične deževne nevihte v Evropi redke, včasih se pojavijo nad deli Sredozemskega morja.