Povečanje proizvodnje plina je spet daleč

V nadaljevanju preberite:

O hidravlični stimulaciji plinskih vrtin v Petišovcih in okolici je odločalo že več organizacij in ustanov. Pretekli teden pa je to spet postalo pomembno politično vprašanje. Vlada je sprejela sklep, da mora ministrstvo za infrastrukturo pripraviti nov zakon o rudarstvu. Zavrnjeni predlog sprememb bi dovoljeval hidravlično lomljenje (fracking) v manjšem obsegu, nasprotuje pa mu tudi občinski svet Lendave.