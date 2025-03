Odklop vode zaradi neplačevanja računov ne bo več dovoljen

V nadaljevanju preberite:

Zapis pravice do pitne vode v ustavo in več priporočil računskega sodišča je zahtevalo pripravo zakona o gospodarskih javnih službah s področja preskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. V predlogu, ki je prestal javno obravnavo in medresorsko usklajevanje ter je predviden za sprejetje po hitrem postopku, je ministrstvo za naravne vire in prostor to zagotovilo z odpravo koncesij za zasebna podjetja, prepovedjo prekinitve preskrbe z vodo, če je vzrok le neplačevanje računov, in vračilom denarja, če bodo računi previsoki.

Pravica do pitne vode je v ustavi opredeljena kot človekova pravica, vodni viri pa so javno dobro v upravljanju države.