Poplava vse lepo skrije, grdo razkrije

Galerija

Prizori posledic divjanja vode in kupov kamenja, ki so uničili več sto domov in odnesli preveč življenj, so sprožili refleks solidarnosti v regiji in Evropski uniji, niso pa toliko poenotili politikov v BiH, da bi svet ministrov izglasoval dan žalovanja. FOTO: Amel Emrić/Reuters