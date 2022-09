Prevoz živali: več prostora, nižje temperature in krajše poti

V nadaljevanju preberite:

Prevoz je eden najbolj stresnih dogodkov za rejne živali, katerih življenje je že tako podrejeno človekovim interesom in volji. Da bi izboljšali njihovo »dobrobit«, jim je treba med prevozom zagotoviti več prostora, nižje temperature in čimkrajšo pot, je evropski komisiji priporočila Evropska agencija za varnost hrane (Efsa). Efsa je v začetku tega meseca objavila pet znanstvenih mnenj o dobrobiti živali med prevozom, za katera jo je zaprosila evropska komisija, ki pripravlja prenovo zakonodaje o dobrobiti živali v EU. Znanstvena mnenja se nanašajo na več vrst rejnih živali: drobnico (ovce in koze), kopitarje (konji in osli), govedo, prašiče in živali, ki se prevažajo v kletkah (piščanci, kokoši, purani in kunci).