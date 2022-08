Pridelka koruze ponekod ne bo, zaradi izpada travinja težave s krmo

V nadaljevanju preberite:

Sušomer, s katerim Agencija za okolje spremlja stanje kmetijske suše, kaže, da v celotni državi razen v delu Gorenjske vlada izrazita do izjemna suša. Najbolj prizadeta sta koruza in travinje, pridelek bo v povprečju za polovico manjši. V kmetijsko-gozdarski zbornici (KGZS) pričakujejo, da bo obseg škode presegel prag za razglasitev naravne nesreče, na kmetijskem ministrstvu podatke še proučujejo, a podpirajo začetek postopkov za oceno skupne škode.

Spomladanska in poletna suša je najbolj prizadela Primorsko, Dolenjsko, Štajersko in Podravje, v poročilu kmetijskemu ministrstvu ugotavlja javna služba kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru KGZS. Prva ocena poškodovanosti na podlagi prvih ogledov na terenu kaže, da so najbolj prizadeti travniki in s travo ter deteljno-travnimi mešanicami zasejane njive (upad pridelka je v povprečju okoli 50-odstoten, ponekod tudi do 90-odstoten), zato imajo kmetje težave pri zagotavljanju krme za živali, ki se je tudi močno podražila.