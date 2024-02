Protest pred sejo o hidroelektrarnah

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek naj bi bil na Zavodu za varstvo narave (ZRSVN) sestanek med ZRSVN in investitorji, ki naj bi si prizadevali dobiti zeleno luč za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi kljub negativnemu mnenju zavoda. Na ZRSVN so bili ob vprašanju, za kakšen sestanek gre, presenečeni, saj, kot pravijo, so vključeni zgolj v postopek celovite presoje vplivov na okolje pri prenovi nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) kot mnenjedajalci, postopek državnega prostorskega načrta za hidroelektrarne na srednji Savi pa vodi ministrstvo.