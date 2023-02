Ob sedanjem načrtovanju bo elektrike zmanjkalo

V nadaljevanju preberite:

Če bi vso nafto in plin hoteli zamenjati z elektriko, ne bi potrebovali le še ene dodatne jedrske elektrarne, temveč najmanj dve. Poleg tega pa še veliko več sončnih elektrarn in zmogljivosti za shranjevanje elektrike, kot so črpalne hidroelektrarne, baterije in vodik, ki pa ga še ne znamo prevažati na daljše razdalje, v tujini zato raje proizvajajo amonijak. Dr. Ferdinand Gubina, upokojeni profesor in predsednik evropske konvencije nacionalnih združenj elektroinženirjev, opozarja še na pomen jalove energije, moči, frekvence in napetosti, o čemer trgovci in ekonomisti ne vedo veliko.