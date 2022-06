Prva je učinkovita in zmanjšana poraba energije

V nadaljevanju preberite:

Mednarodna agencija za energijo (IEA) je svetovnim energetskim in podnebnim voditeljem oziroma glavnim odgovornim za ti dve politiki predstavila analizo nujnih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti. Ta kaže, da z ambicioznejšimi ukrepi lahko hitro in precej znižamo račune za energijo, uvoz energentov in emisije toplogrednih plinov.